Крим: порушили справи щодо відчуження майна 2 санаторіїв

Прокуратура Криму порушила кримінальні справи за фактами протиправного відчуження майна двох санаторіїв в південно-бережному селищі Кореїз і в Алушті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури.

«Під слідством за перевищення повноважень опинилися посадовці санаторію в Кореїзі. Порушено справу за фактом незаконного відчуження трьох будівель санаторію «Укрпрофоздоровниці» у курортному селищі. Встановлено, що право власності перейшло до орендаря - комерційної структури - на підставі договору між оздоровницею і закритим акціонерним товариством, що суперечить нормам закону», - зазначається у прес-релізі.

Іншу справу порушено за фактом незаконного відчуження держмайна - незавершеного будівництва корпусу санаторію в Алушті, вартістю 700 тис. грн. Право власності на об`єкт було незаконно закріплене за орендарем будівлі - товариством з обмеженою відповідальністю.

«У скоєнні протиправних дій підозрюються посадовці бюро технічної інвентаризації і керівник ТОВ. Першим інкриміновано зловживання службовим становищем і посадову фальсифікація при складанні висновку про можливість приватизації цілісного майнового комплексу без визначення частки держави в його складі, другому - привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем», - повідомила прокуратура.