У Кіровограді розпочато подачу тепла в лікарні

Дочірнє підприємство «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» розпочало подачу тепла в кілька лікарень міста – обласний онкологічний диспансер, будинок дитини та найбільший пологовий будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на апаратній нараді у губернатора повідомив в.о. начальника Головного управління ЖКХ Кіровоградської облдержадміністрації Микола ВЄЩЄВ.

За його словами, середньодобова температура по області – 9-10 градусів тепла – не вимагає дострокового початку опалювального сезону.

«Ми плануємо почати з 15 жовтня», - повідомив М.ВЄЩЄВ.

Він зазначив, що всі підприємства теплокомуненергетики області надали відповідні документи в Мінпаливенерго для участі в тендерних закупівлях на природний газ.

За словами начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Лариси АНДРЄЄВОЇ, в усіх пологових відділеннях області встановлені електрокаміни для підтримки санітарних температурних норм – 18-20 градусів тепла.

Начальник обласного управління освіти та науки Ельза ЛЕЩЕНКО оцінила стан готовності до опалювального сезону загальноосвітніх шкіл і дитсадків на 99%, та відзначила, що всі райони в повному обсязі забезпечені твердим паливом.

«Проблема лише у трьох дошкільних навчальних закладах Кіровограда, які використали всі виділені їм кошти і не мають лімітів на тепло», - повідомила Е.ЛЕЩЕНКО.

За словами начальника управління культури і туризму Кіровоградської ОДА Наталі ОВЧАРЕНКО, на сьогодні забезпеченість твердим паливом закладів культури складає половину від потреби.

«Взимку централізовано будуть опалюватись лише 60% закладів культури області, решта - електрокамінами», - наголосила вона.