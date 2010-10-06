У Херсоні затримали росіянина - торговця амфетамінами
10:46, 06 жовтня 2010Новини регіонів
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Знайшли 1016 г продукції
У Херсоні під час проведення санкціонованого обшуку в будинку 48-річного безробітного чоловіка працівники міліції знайшли 1016 грам амфетамінів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Херсонській області.
Затриманий - громадянин Російської Федерації, в Херсоні проживає близько 4 років. Дружина затриманого знаходиться на заробітках, а сам росіянин займався виключно збутом амфетамінів.
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