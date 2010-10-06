У Херсоні затримали росіянина - торговця амфетамінами

У Херсоні під час проведення санкціонованого обшуку в будинку 48-річного безробітного чоловіка працівники міліції знайшли 1016 грам амфетамінів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Херсонській області.

Затриманий - громадянин Російської Федерації, в Херсоні проживає близько 4 років. Дружина затриманого знаходиться на заробітках, а сам росіянин займався виключно збутом амфетамінів.