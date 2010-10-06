У лікарнях Хмельницького розпочався опалювальний сезон

У закладах соціальної сфери Хмельницького розпочався опалювальний сезон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Хмельницької міської ради, міський голова Сергій МЕЛЬНИК 1 жовтня підписав розпорядження "Про початок опалювального сезону 2010-2011 рр. у закладах соціальної сфери міста".

Відповідно до розпорядження, спочатку теплоносій подаватиметься у приміщення навчальних закладів і лікарень, пізніше – у житлові будинки.

Мер міста зобов’язав керівників комунальних підприємств у зв`язку зі зниженням температури повітря розпочати опалювальний сезон в лікувально-профілактичних установах, дошкільних, шкільних закладах міста, незалежно від форм власності, з 5 жовтня 2010 року.