У лікарнях Хмельницького розпочався опалювальний сезон
11:50, 06 жовтня 2010Новини регіонів
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Соціальна сфера міста
У закладах соціальної сфери Хмельницького розпочався опалювальний сезон.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Хмельницької міської ради, міський голова Сергій МЕЛЬНИК 1 жовтня підписав розпорядження "Про початок опалювального сезону 2010-2011 рр. у закладах соціальної сфери міста".
Відповідно до розпорядження, спочатку теплоносій подаватиметься у приміщення навчальних закладів і лікарень, пізніше – у житлові будинки.
Мер міста зобов’язав керівників комунальних підприємств у зв`язку зі зниженням температури повітря розпочати опалювальний сезон в лікувально-профілактичних установах, дошкільних, шкільних закладах міста, незалежно від форм власності, з 5 жовтня 2010 року.
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