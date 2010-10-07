Житомирщина: з початку сезону 30 осіб отруїлися грибами

На Житомирщині з початку сезону 30 чоловік отруїлися дикорослими грибами, шестеро померли .

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі головного управління МНС України в Житомирській області.

За їх даними, трагічний випадок стався 23 вересня - двоє братів отруїлися грибами та померли. 29 вересня у селі Ялишів Баранівського району родина з трьох дорослих та дитини опинилися в реанімації через отруєння грибами. 3 жовтня через отруєння грибами померла 73-річна жителька села Ільїнка Овруцького району.

Через значну кількість збільшенням випадків отруєння дикорослими грибами у порівнянні з минулорічним періодом начальник Головного управління МНС України в Житомирській обл. Ігор НІКІТЧУК звернувся до жителів області з проханням бути обережними при вживанні грибів.