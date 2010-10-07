«Полтававодоканал» розливає воду під звуки органної музики

Обласне комунальне підприємство «Полтававодоканал» почало розливати питну воду під звучання ліричної класичної органної музики. Про це журналістів повідомив прес-секретар підприємства Олександр МЕЛОКОЗЕРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, в цеху з розливу питної води встановлено музичний центр, звідки цілодобово звучать кращі світові шедеври органної музики у сучасній обробці.

«Усім відомо, що вода має здатність накопичувати інформацію, як позитивну, так і негативну. Ми в це віримо і тому вирішили розливати воду під звуки класичної музики, щоб полтавчани пили позитивну воду. Адже учені довели, що класична музика позитивно впливає на структуру води», - сказав представник прес-служби.

Нагадаємо, вода у Полтаві видобувається з 5-ти водозаборів з глибини близько 700 м.