У Дніпропетровську відкрито першу виставку для незрячих

У Дніпропетровському історичному музеї ім.Яворницького з учорашнього дня відкрито першу спеціальну виставку експонатів, розраховану на незрячих та людей з порушеннями органів зору.

Про це УНІАН повідомили в історичному музеї.

На виставці представлені понад 150 історичних експонатів – копії різноманітних виробів з глини, кераміка, зброя із заліза, кам’яні знаряддя праці, предмети релігії.

Кожен експонат супроводжує інформаційна табличка, написана шрифтом Брайля.

Відвідувачі виставки мають змогу доторкнутися до муляжів археологічних предметів.

Після проведення стаціонарної виставки в музеї ім. Яворницького (вона буде відкрита до 31 жовтня) планується організувати виїзні виставки в закладах Дніпропетровщини, де навчаються та працюють люди з порушеннями органів зору.