Полтавщина: при зіткненні легковика з бензовозом загинули 3 осіб

У Полтавській області при зіткненні легковика з бензовозом загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько 20-ї години на 171-му км автодороги Суми-Полтава.

Водій автомобіля "Hyundai-Sonata", за попередніми даними, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "MAN" з напівпричепом-цистерною.

Внаслідок ДТП водій легковика та двоє його пасажирів від отриманих травм загинули на місці пригоди.

В цистерні знаходилися 23 тонни пального. Витоку небезпечного вантажу не відбулося. Триває розслідування автопригоди.