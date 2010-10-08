У Києві ліквідовано підпільну нарколабораторію

Працівники столичної міліції ліквідували в Києві підпільну нарколабораторію, в якій виготовляли великі партії амфетаміну.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, повний технологічний цикл з виготовлення цього синтетичного наркотику організував у себе в оселі 35-річний кандидат наук, працівник одного з державних підприємств.

Під час обшуку у нього на квартирі було вилучено 1 кг амфетаміну, який можна використати на 25 тис. доз. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить близько 30 тис. дол.

Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу України.

З’ясовується, як довго функціонувала ця лабораторія.