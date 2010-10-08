У столиці хочуть створити муніципальну лікарняну касу

У Київській міській державній адміністрації обговорено питання створення у столиці муніципальної лікарняної каси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, обговорення пройшло сьогодні під час розширеного засідання колегії під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА.

В обговорені, зокрема, взяли участь голова Асоціації працівників лікарняних кас України Валентин ПАРІЙ, начальник Головного управління охорони здоров’я Києва Раїса МОІСЕЄНКО, головний лікар Центру сімейної медицини Дарницького району м. Києва Юрій СМІЩУК та головний лікар Київської міської клінічної лікарні №1 Ігор ЧЕРМАК.

«Запровадження муніципальних лікарняних кас є важливим кроком у реформуванні медичної галузі міста. У багатьох містах України вже протягом тривалого часу працюють лікарняні каси. У Києві муніципальна лікарняна каса створюється з метою покращення медичного забезпечення киян – членів лікарняних кас», - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, основними завданнями муніципальної лікарняної каси є:

- медикаментозне забезпечення членів лікарняних кас, у випадку їх захворювання, ліками, виробами медичного призначення, витратними матеріалами;

- аналіз та узагальнення провідного вітчизняного та закордонного досвіду у сфері охорони здоров’я;

- допомога медичним закладам у забезпеченні лікарськими препаратами, обладнанням, апаратурою та інструментами;

- інформаційна та роз’яснювальна робота із залученням юридичних і фізичних осіб, у тому числі іноземних, для фінансового забезпечення діяльності муніципальної лікарняної каси.

Як повідомлялося, раніше О.ПОПОВ наголошував на тому, що з метою залучення до муніципальної лікарняної каси якомога більшого числа учасників, щомісячний членський внесок у касу має бути соціально прийнятним. Пропонується, що розмір вступного внеску становити 10,00 грн., а щомісячного членського внеску – 30,00 грн. За дітей батьки будуть платити 10,00 грн., незалежно від їх кількості. Членську картку платники отримують через три календарні місяці після сплати вступного і трьох членських внесків. Пенсіонери фінансуватимуться за рахунок міського бюджету.