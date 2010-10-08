Донеччина: наркозалежний в аптеці захопив двох заручниць

В місті Торез Донецької області наркозалежний чоловік увірвався до аптеки і взяв у заручниці двох жінок.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, це сталося вчора увечері.

Близько 19:00 у приміщення аптеки увірвався озброєний холодною зброєю 30-річний чоловік. У приміщенні перебували фармацевт і одна жінка-покупець. Злочинець приставив до горла жінки ніж і почав вимагати від працівниці аптеки гроші з каси.

За викликом на місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом міськвідділу, а також наряди патрульно-постової служби та ДСО.

Коли міліціонери під’їхали до приміщення, невідомий, погрожуючи заручниці ножем, почав вимагати негайно видати йому первентин та ацетильований опій.

“За всіма ознаками було видно, що перед правоохоронцями стояв наркоман у стані” ломки “, - зазначили в ДЗГ.

На місце події за викликом оперативників прибула машина швидкої допомоги.

У ході переговорів зловмисникові запропонували ін’єкцію морфію, але той відмовився. Тому було прийнято рішення запропонувати наркоману шприц із звичайним фізіологічним розчином. Не відпускаючи заручницю, той наказав фармацевту зробити йому ін`єкцію.

Відчувши, що речовина не діє, зловмисник почав погрожувати вбивством заручниць. У цей момент заручниці-відвідувачці вдалося відійти від злочинця і сховатися в сусідньому приміщенні. Дівчина-фармацевт також змогла наблизитися до дверей, після чого працівники міліції буквально “висмикнули” її з торгового залу.

Чоловік з ножем кинувся на міліціонерів. Правоохоронці здійснили кілька пострілів із травматичної зброї і поранили злочинця у стегно та ногу. Вже поранений зловмисник завдав собі незначне проникаюче поранення черевної порожнини. Зловмисника знешкодили і доставили в міську лікарню. Загрози його життю немає.

За даним фактом слідчим відділом Торезької міліції порушено кримінальну справу за статтею “Захоплення заручників”.