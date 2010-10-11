Запоріжжя: мама намагалася продати свою 2-річну доньку

У Запорізькій області затримано 28-річна безробітну жительку Бердянського району, яка шукала покупця, який би погодився купити у неї за 100 тисяч гривень дворічну доньку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, жінку було затримано при передачі "покупцем" вказаної суми.

Дитину передано у дитяче відділення однієї з районних лікарень, а стосовно її матері порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 149 (торгівля людьми, пов’язана з незаконним вивезенням дітей за кордон, або з метою вилучення органів чи тканин для трансплантації) Кримінального кодексу України.