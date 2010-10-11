Рівненщина: викрали вантажівку, що везла 8 т медикаментів

Уночі з майданчика поблизу автозаправної станції у селі Дубрівка Дубенського району Рівненської області невідомі викрали автомашину «DAF FT 95-380» з причепом, яка перевозила вісім тонн медпрепаратів тваринного походження і ліків проти алергічних і респіраторних захворювань, які реалізовуються в аптеках України, зі Львова до Києва.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків УМВС України у Рівненській області, зникнення автомобіля виявила оператор АЗС, яка й повідомила про це у міліцію.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що автомобіль належав одній із львівських фармацевтичних фірм. Також невдовзі міліціонери знайшли у кюветі обабіч дороги зв’язаного водія вантажівки, 52-річного Ярослава. Зараз він дає свідчення.

Заступник начальника УМВС України в області - начальник кримінальної міліції Микола ХВАТАЙМУХА повідомив, що нині правоохоронці відпрацьовують різні версії події, триває дослідча перевірка. Після з’ясування обставин і деталей інциденту працівники МВС визначаться, за якими фактами порушувати кримінальну справу.