Харківщина: 9 випадків отруєнь грибами

За перший тиждень жовтня цього року зареєстровано 9 випадків отруєнь грибами в Харківській області.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я Олександр ГАЛАЦАНА.

Він висловив тривогу у зв’язку з цим і зазначив, що останні роками на Харківщині спостерігається тенденція до зростання кількості випадків отруєнь грибами серед дорослого населення, а також дітей шкільного віку.

«Якщо у 2008 році було зареєстровано 3 випадки отруєнь грибами, вже у 2009 кількість таких випадків зросла до 10, а за 9 місяців цього року - до 35», - сказав О.ГАЛАЦАН.

За його даними, переважна більшість хворих з отруєнням грибами реєструється у Харкові - 12 випадків, Дергачівському районі - 7, Харківському - 6, по 2 випадки у Нововодолазькому та Ізюмському районах, по 1 - у Вовчанському, Золочівському, Коломацькому та Чугуївському районах.

«На жаль, - висловив тривогу О.ГАЛАЦАН, - серед населення щорічно реєструються летальні випадки від отруєння неїстівними грибами».

На обласній селекторній нараді він звернувся до відповідних служб, що зв`язку з цим необхідно якнайшвидше посилити санітарно-освітню роботу серед населення, залучити до цього засоби масової інформації, забезпечити реальну заборону торгівлі зібраними у природі грибами «з землі», розповсюдити інформацію в місцях масового зібрання людей, наголосивши, що «наслідками вживання невідомих неїстівних грибів є загроза для здоров`я та життя людини».