У Судаку внаслідок пожежі загинуло двоє осіб
16:03, 11 жовтня 2010Новини регіонів
0
У тому числі дворічна дитина
Вчора о 22.55 у Судаку (село Ворон) у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб, у тому числі дитина 2008 р.н.
Як повідомляє прес-служба МНС, крім того, ще двох осіб, у тому числі дитину 2006 р.н., у важкому стані госпіталізовано.
Сьогодні в 0.16 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Криму.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter