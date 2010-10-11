У Судаку внаслідок пожежі загинуло двоє осіб

Вчора о 22.55 у Судаку (село Ворон) у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб, у тому числі дитина 2008 р.н.

Як повідомляє прес-служба МНС, крім того, ще двох осіб, у тому числі дитину 2006 р.н., у важкому стані госпіталізовано.

Сьогодні в 0.16 пожежу було ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Криму.