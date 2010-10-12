Марганець: кількість жертв ДТП сягнула 37 осіб

11:14, 12 жовтня 2010
Новини регіонів
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Автобус зіткнувся з локомотивом

Кількість жертв дорожньо-транспортної пригоди у місті Марганець Дніпропетровської області сягнула 37 осіб, ще 12 отримали травми.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті ДАІ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, сьогодні вранці рейсовий автобус «Мерседес» на залізничному переїзді виїхав на заборонений сигнал світлофора і зіткнувся з маневровим локомотивом, який обслуговує одне з місцевих промислових підприємств.

Раніше повідомлялося про близько 15 загиблих і 10 травмованих.

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