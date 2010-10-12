Дніпропетровщина: кількість загиблих збільшилася до 40 осіб

За попередніми даними, кількість загиблих у результаті аварії в Дніпропетровській області збільшилася до 40 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«За попередніми даними, в результаті цієї трагедії загинули 40 чоловік і 10 перебувають у тяжкому стані. Вони госпіталізовані до лікарні міста Марганець», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що на місці трагедії вже перебуває голова державної комісії з надзвичайних ситуацій, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Для надання допомоги постраждалим залучено необхідну техніку і особовий склад МНС і медиків, на місці ДТП працюють оперативні слідчі групи МВС, СБУ і прокуратури», - повідомив прем`єр-міністр.

Крім того, за пропозицією М.АЗАРОВА, члени Кабміну вшанували пам`ять загиблих у ДТП хвилиною мовчання.

Після цього М.АЗАРОВ доручив в.о. міністра з питань надзвичайних ситуацій Михайлу БОЛОЦЬКОМУ і міністру транспорту Костянтину ЄФИМЕНКУ прямо із засідання уряду негайно відправитися на місце трагедії.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 38 загиблих сьогодні вранці в місті Марганець в результаті зіткнення на залізничному переїзді автобуса і локомотива.