У Старокостянтинівської ЦРЛ збирають кошти до приїзду Азарова?

Хмельницький. 12 жовтня. УНІАН. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА спростовував інформацію про те, що у Старокостянтинівській центральній райлікарні збираються кошти до приїзду прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив під час прямої телефонної лінії, куди надійшов дзвінок, що з працівників Старокостянтинівської ЦРЛ збирають по 100 гривень на приїзд прем’єра М.АЗАРОВА.

“Що стосується поборів, то я розцінюю це як політичну провокацію. Тому що опоненти нічого не мають зауважити до роботи діючої облдержадміністрації. Наші політичні конкуренти не встигають фіксувати роботи, які ми проводимо, їм залишається копирсатися у білизні та пліткувати”, - сказав В.ЯДУХА.

Губернатор зауважив, що обласна влада зробила все можливе, щоби новий триповерховий корпус ЦРЛ добудувати.

Очільник краю додав, що на Хмельниччині очікують на візит М.АЗАРОВА у жовтні.