Чи дотримуються оздоровчі установи земельного законодавства?

Херсонська обласна державна адміністрація доручила властям курортних районів області (Голопристанський, Скадовський, Каланчацький і Генічеський) до кінця року перевірити дотримання земельного законодавства оздоровчими установами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розпорядженні глави ОДА Миколи КОСТЯКА.

Згідно з документом, перевірки проводитимуть робочі групи у складі фахівців Держземінспекції, екологічної інспекції, ДПА, правоохоронних органів і райдержадміністрацій.

Крім того, для посилення контролю у сфері курортного землекористування губернатор Херсона доручив главам Скадовського, Голопристанського, Генічеського і Каланчацького районів ввести до складу комісій з перевірки готовності оздоровчих установ до сезону-2011 представників територіальних підрозділів управління Держкомзему.

На 1 липня 2010 року у Херсонській області налічувалося 560 оздоровчих установ. З них 303 використовували земельні ділянки (загальна площа 1,4 тис. га) на умовах оренди, 201 - на правах постійного користування (0,7 тис. га), 56 - на основі права власності (0,3 тис. га).