У Прилуках 13-річна дівчина загинула від отруєння газом

У Прилуках Чернігівської області жінка та її донька отруїлися побутовим газом, дівчина загинула.

Як повідомили УНІАН у Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, у місті Прилуки у квартирі було виявлено жінку, 1970 року народження, яка була у тяжкому стані, та її тринадцятирічну доньку без ознак життя. Сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов черговому місцевого ЖРЕДу.

Жінку було доставлено до Прилуцької міської лікарні. Попередній висновок – отруєння побутовим газом.

Ведеться слідство.