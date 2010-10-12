У Прилуках 13-річна дівчина загинула від отруєння газом
17:07, 12 жовтня 2010Новини регіонів
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Її мама в тяжкому стані
У Прилуках Чернігівської області жінка та її донька отруїлися побутовим газом, дівчина загинула.
Як повідомили УНІАН у Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації, у місті Прилуки у квартирі було виявлено жінку, 1970 року народження, яка була у тяжкому стані, та її тринадцятирічну доньку без ознак життя. Сигнал про надзвичайну ситуацію надійшов черговому місцевого ЖРЕДу.
Жінку було доставлено до Прилуцької міської лікарні. Попередній висновок – отруєння побутовим газом.
Ведеться слідство.
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