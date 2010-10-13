Дніпропетровщина виділила 200 тис. грн. на допомогу постраждалим

Дніпропетровська область виділила 200 тис. грн. на допомогу постраждалим та сім’ям загиблих в ДТП, яка сталася о 9.02 на переїзді 116-го км перегону Марганець - Нікополь (Придніпровська залізниця).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

Голова ОДА ї Олександр ВІЛКУЛ взяв під особистий контроль надання допомоги постраждалим в аварії.

«І родини загиблих, і постраждалі в ДТП обов’язково отримають всю необхідну допомогу від влади. Я це гарантую. Сталася велика трагедія, і я закликаю жителів області також виказати підтримку нашим постраждалим землякам та їх родинам. Ми вже відкрили рахунок для надання благодійної допомоги постраждалим в ДТП у Марганці», - цитує прес-служба О.ВІЛКУЛА.

Розрахунковий рахунок для надання допомоги, постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на залізничному перегоні «Марганець – Нікополь»

Отримувач: Марганецьке управління праці та соціального захисту населенняРозрахунковий рахунок: №35428025000278

Код ЄДРПУ: 03192193

МФО: 805012

ГУДКУ у Дніпропетровській області. м. Дніпропетровськ

Призначення платежу: Для надання матеріальної допомоги, постраждалим внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на залізничному перегоні Марганець - Нікополь.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 40 з яких загинули.