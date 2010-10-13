Марганець: 7 травмованих доставлені до обласної лікарні

Семеро травмованих сьогодні в автокатастрофі біля Марганця доставлені до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, з них двоє перебувають у вкрай тяжкому стані

Про це повідомила начальник головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валентина ГІНЗБУРГ.

За її словами, стан ще п’яти постраждалих залишається стабільно тяжким.

"Четверо постраждалих перебувають у відділенні політравм, двоє - в реанімації, одного оперують", - зазначила В.ГІНЗБУРГ.

Троє травмованих в аварії залишаються в міській лікарні Марганця.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 о 09.02 на перегоні Блок-пост 114 км - Марганець (Дніпропетровська обл.) на переїзді, обладнаному звуковою і світлофорною сигналізацією, сталося зіткнення локомотива ВЛ-8 № 1583 з рейсовим автобусом.

За уточненими даними, в автобусі, який зіткнувся з локомотивом в Марганці, перебувала 51 особа, 40 з яких загинули.