Кількість загиблих у Марганці зросла до 43 осіб

Число загиблих у вчорашній дорожньо-транспортній пригоді в Марганці Дніпропетровської області зросло до 43 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 43 особи, з яких 2 особи померли при транспортуванні до лікарні та троє осіб - у лікарні м. Марганець”, - йдеться у повідомленні.

10 осіб у важкому стані знаходяться у лікарнях: 7 осіб у Дніпропетровську та 3 осіб у Марганці.

Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня поблизу с. Максимівка Нікопольського району на нерегульованому залізничному переїзді перегону Марганець - Нікополь водій маршрутного пасажирського автобусу скоїв зіткнення з локомотивом.