Кількість загиблих у Марганці зросла до 43 осіб
10:49, 13 жовтня 2010Новини регіонів
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Троє померли в лікарні
Число загиблих у вчорашній дорожньо-транспортній пригоді в Марганці Дніпропетровської області зросло до 43 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
“Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 43 особи, з яких 2 особи померли при транспортуванні до лікарні та троє осіб - у лікарні м. Марганець”, - йдеться у повідомленні.
10 осіб у важкому стані знаходяться у лікарнях: 7 осіб у Дніпропетровську та 3 осіб у Марганці.
Як повідомляв УНІАН, вранці 12 жовтня поблизу с. Максимівка Нікопольського району на нерегульованому залізничному переїзді перегону Марганець - Нікополь водій маршрутного пасажирського автобусу скоїв зіткнення з локомотивом.
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