У Горлівці на узбіччі дороги знайдено новонароджену дитину

У місті Горлівка Донецької області на узбіччі дороги знайдено новонароджену дитину.

Про це повідомили у прес-службі Горлівського міськуправління міліції.

За словами начальника кримінальної міліції у справах дітей Калінінського райвідділу міліції м. Горлівки Лариси НЕЛЕПИ, пізньої ночі до райвідділу міліції зателефонувала 27-річна місцева жінка, яка повідомила, що знайшла на вулиці новонароджену дитину. Жінка розповіла, що вона вночі у дворі будинку знімала випрану білизну і несподівано почула дитячий плач. Коли попрямувала до місця, звідки доносився звук, то біля узбіччя дороги побачила крихітне немовля, ще перевите пуповиною. Дитину жінка забрала додому, помила і загорнула в теплу ковдру, а потім викликала міліцію і швидку допомогу.

На даний момент відомо, що маля народилося вночі 8 жовтня з вагою 3,430 кг, зростом 51 см, стан дитини медики оцінили, як задовільний.

Співробітники міліції звернулися до населення з проханням відгукнутися людей, які володіють інформацією, що може допомогти встановленню особи матері, і гарантували їм анонімність.