Житомирщина: у зіткненні автомобілів загинуло 6 осіб

На Житомирщині внаслідок зіткнення декількох автомобілів загинуло шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні вранці на 9-му км автодороги Житомир – Могилів-Подільський водій автомобіля Ford з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Citroen.

Від удару Ford відкинуло убік, де на його шляху опинилися ще три авто.

Внаслідок ДТП водій та п`ятеро пасажирів автомобіля Ford загинули на місці події (четверо загиблих опинилися на проїжджій частині дороги та потрапили під колеса транспортних засобів, що рухалися у зустрічному напрямку).

Водій автомобіля Citroen отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. Водії та пасажири ще трьох авто, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди, не постраждали.

За попередніми даними, серед загиблих - подружжя, жителі Житомирського району, та їхні знайомі. Біографічні дані загиблих та потерпілих на даний час встановлюються.

Слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Обставини аварії з`ясовуються. Ведеться слідство.