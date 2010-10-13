Донеччина: під час пожежі в Будинку побуту загинуло 2 людей

Сьогодні о 08.53 у м. Слов`янськ Донецької області сталася пожежа на першому поверсі чотириповерхового Будинку побуту в майстерні з ремонту побутової техніки.

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

Внаслідок пожежі сталося задимлення другого, третього поверхів будівлі і четвертого поверху частково. Підрозділами Головного управління здійснено гасіння пожежі на першому поверсі в приміщенні ремонтної майстерні та евакуйовано 9 працівників і відвідувачів будинку побуту з другого і третього поверхів.

Під час пожежі 2 людей загинуло і 7 постраждали. Їх з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння, опіки I, II ступенів» госпіталізували в міську лікарню №1 Слов`янська.

Пожежа була ліквідована о 09.46. Від Головного управління МНС залучалося 8 одиниць техніки і 30 чоловік особового складу.