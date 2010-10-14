Дніпропетровщина: кількість жертв зросла до 44-х

Сьогодні вночі у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні померла постраждала у ДТП під Марганцем літня жінка.

Про це УНІАН стало відомо з джерела у лікарні.

Постраждала перебувала у дуже тяжкому стані, отримавши під час аварії травми, несумісні з життям.

Таким чином, кількість жертв трагедії зросла до 44 осіб.