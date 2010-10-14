Дніпропетровщина: кількість жертв зросла до 44-х
10:29, 14 жовтня 2010Новини регіонів
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У лікарні в померла жінка...
Сьогодні вночі у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні померла постраждала у ДТП під Марганцем літня жінка.
Про це УНІАН стало відомо з джерела у лікарні.
Постраждала перебувала у дуже тяжкому стані, отримавши під час аварії травми, несумісні з життям.
Таким чином, кількість жертв трагедії зросла до 44 осіб.
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