У Вінницькій області в ставку потонули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Вінницькій області, у селі Скитка Липовецького району троє молодих людей, два чоловіки 26 і 23 років та 15-річна дівчина рибалили з човна, який через їх необережність перевернувся.

На берег зміг вибратися лише 23-річний чоловік.

Обставини події встановлюються.