У Вінницькій області в ставку потонули двоє людей
10:43, 15 жовтня 2010Новини регіонів
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Рибалили з човна...
У Вінницькій області в ставку потонули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС у Вінницькій області, у селі Скитка Липовецького району троє молодих людей, два чоловіки 26 і 23 років та 15-річна дівчина рибалили з човна, який через їх необережність перевернувся.
На берег зміг вибратися лише 23-річний чоловік.
Обставини події встановлюються.
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