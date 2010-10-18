Київщина: Японія надала допомогу Ставищенській райлікарні
На 80 тис. доларів США
Ставищенська районна лікарня для потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи отримала допомогу від уряду Японії на 80 тис. доларів США.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної ради, зокрема, за кошти гранту для медичного закладу було придбано апарат ультразвукової діагностики, кольпоскоп, інше медичне обладнання, а також автомобіль швидкої допомоги.
Обладнання вже встановлено і використовується персоналом. Допомога надана у рамках Проекту людської безпеки «Кусаноне».
З цього приводу голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ наголосив, що відтепер жителям Ставищенського району не потрібно долати десятки кілометрів та витрачати сотні гривень на важливі медичні обстеження.
“Ставищенська районна лікарня - один з медичних закладів області, який дійсно потребував такої допомоги. На черзі також забезпечення сучасним медичним обладнанням лікарень Іванківського та Макарівського районів”, - зазначив він.