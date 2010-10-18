Херсонщина: 3 людей померли внаслідок отруєння грибами

У Голопристанській центральній районній лікарні (Херсонська область) внаслідок отруєння дикорослими грибами померли троє людей.

Як повідомляє прес-служба МНС, ще одна людина перебуває у середньому стані важкості.

Ці четверо жителів міста Гола Пристань 12 жовтня збирали у лісі гриби, смажили їх на вогнищі та їли.

Подія перебуває під контролем Головного управління МНС в Херсонській області.