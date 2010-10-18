Троє дітей отруїлися блекотою
09:32, 18 жовтня 2010Новини регіонів
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Стан постраждалих стабільний
В Херсонській області троє дітей отруїлися блекотою.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 17 жовтня о 14:30 до реанімаційного відділення Чаплинської центральної районної лікарні через отруєння блекотою госпіталізовано двох 14-річних дівчат та одну 12-річну.
Наразі стан постраждалих стабільний.
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