Троє дітей отруїлися блекотою

Стан постраждалих стабільний

В Херсонській області троє дітей отруїлися блекотою. Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 17 жовтня о 14:30 до реанімаційного відділення Чаплинської центральної районної лікарні через отруєння блекотою госпіталізовано двох 14-річних дівчат та одну 12-річну. Наразі стан постраждалих стабільний.

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