На Хмельниччині “Mitsubishi” на смерть збив трьох пішоходів
10:01, 18 жовтня 2010Новини регіонів
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Вчора о 22.00 у с. Кугаївці Чемеровецького району Хмельницької області на автодорозі Кам`янець-Подільський - Білозір`я водій автомобіля „Mitsubishi L-200” скоїв наїзд на трьох пішоходів, які померли на місці події.
Як повідомляє прес-служба МНС, за фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Хмельницькій області.
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