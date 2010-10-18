На Київщині припинено діяльність підпільної нарколабораторії

У Київській області співробітники СБУ викрили і припинили протиправну діяльність зловмисників, які незаконно виготовляли та збували психотропні речовини (амфетамін).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у фіналі спецоперації, проведеної СБУ спільно з Департаментом боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України, затримано двох жителів Києва - організаторів підпільної нарколабораторії. Підозрюваних зупинили вночі на автотрасі поблизу Обухова Київської області. Молодики саме везли до столиці на реалізацію чергову партію виготовленого амфетаміну.

Встановлено, що у серпні 26-річні зловмисники створили лабораторію із синтезу хімічних речовин. Підпільне виробництво розташовувалося на приватній дачі в одному із сіл Київщини. Необхідні реактиви і компоненти для виготовлення психотропної речовини чоловіки купували через Інтернет та у комерційних структурах.

Під час здійснення огляду автомобільного транспорту і приватного будинку правоохоронці виявили та вилучили майже 300 г амфетаміну, прекурсори та лабораторне обладнання.

За матеріалами СБУ слідчими міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого двома статтями Кримінального кодексу України - 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) та 313 (викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням).