В столиці в котлован новобудови впав чоловік

12:32, 18 жовтня 2010
Новини регіонів
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Пошкодив хребет

Черговий диспетчер Головного управління МНС в місті Києві отримав повідомлення про те, що в Солом’янському районі столиці на вул. Народного ополчення, 23-А, на території гаражного кооперативу в котлован глибиною п’ять метрів впав чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, працівники спеціалізованого аварійно-рятувального загону, що прибули на місце інциденту, за допомогою рятувальних нош та мотузок підняли 54-річного потерпілого на поверхню та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Процес підняття проходив з не аби якою обережністю, тому, що за попередніми висновками, чоловік при падінні пошкодив хребет та отримав численні переломи.

Обставини, за яких трапилась подія, з’ясовуються.

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