На Чернігівщині сімейні лікарі обслуговують 46% населення

У Чернігівській області сімейні лікарі обслуговують 46% населення регіону. Про це під час проведення обласного медичного форуму, присвяченого напрямкам розвитку медицини, повідомив начальник Управління охорони здоров`я облдержадміністрації Володимир ЯЩЕНКО.

"У нас працюють 128 амбулаторій сімейної медицини, 112 з яких – у селах", - уточнив він. Водночас, посадовець зазначив, що рівень доступності до медичних послуг залишається нижчим, ніж в інших.

За словами В.ЯЩЕНКА, на Чернігівщині невирішеним є питання надання медичної допомоги за рівнями. Так, пацієнти намагаються потрапити до профільних спеціалістів, оминаючи первинну ланку медичної допомоги. Зокрема, за статистичними даними, у лікарнях обласного центру 30% пацієнтів звертаються до профільних лікарів, не маючи відповідних направлень.

Ще однією проблемою, на думку начальника обласного Управління охорони здоров`я є те, що ресурси витрачаються на утримання лікарень, а не надання медичної допомоги. Особливо це стосується районів Чернігівщини.

"Розміри районів не дозволяють утримувати повноцінні багатопрофільні лікарні", - сказав В.ЯЩЕНКО.

Вихід із ситуації він вбачає в оптимізації мережі лікувальних закладів та ефективному використанні ресурсів. Таким варіантом, на думку В.ЯЩЕНКА, може стати створення спеціалізованих госпітальних округів. Завдяки новій структурі медичної мережі буде посилена ланка надання первинної медичної допомоги (насамперед, амбулаторії сімейної медицини), а також створені лікарні у центрах госпітальних округів, оснащені сучасним медобладнанням.