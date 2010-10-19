У Полтаві учень 9-го класу стрибнув з даху 5-поверхового будинку і загинув

У Полтаві учень 9-го класу стрибнув з даху п`ятиповерхового будинку і загинув.

Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції.

Трагедія сталася 17 жовтня о 19.00 в Київському районі обласного центру.

За даними правоохоронців, 14-річний учень 9-го класу одного з навчальних закладів Полтави напередодні загибелі, 16 числа, поводився абсолютно спокійно. У суботу він вивчив уроки, а в неділю збирався на день народження. На святі він так і не з`явився, але мешканці п`ятиповерхового будинку, у дворі якого було знайдено тіло загиблого, бачили підлітка о 18:30, коли він піднімався пожежними сходами.

Медики «швидкої», яких викликали на місце події, констатували смерть.

У кишеньковому блокнотику хлопчика працівники міліції знайшли власноручно написану передсмертну записку, адресовану матері, з проханням пробачити його і приховати факт смерті від небайдужих йому людей.

Зараз працівники відділу кримінальної міліції у справах дітей з`ясовують обставини, що передували трагічній події.