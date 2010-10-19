У Горлівці лікар зізнався у вбивстві чоловіка, який крав курей

У м. Горлівці Донецької області лікар застрелив злодія, який вкрав на дачі сусідських курей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Горлівського міськвідділу міліції з посиланням на начальника Калінінського райвідділу міліції м. Горлівки Ігоря ГНУТОВА.

За його словами, ще в липні 2010 року до Калінінського райвідділу міліції Горлівки звернулася громадянка із заявою про зникнення чоловіка, і лише за декілька місяців стало відомо, що її чоловіка застрелили.

І.ГНУТОВ зазначив, що злочин був розкритий практично днями: 47-річний лікар прийшов до райвідділу міліції й зізнався у вбивстві невідомого чоловіка.

Міліціонер розповів, що вночі дачник почув шум у дворі й гавкіт собаки, вийшов перевірити, чи все в порядку, і біля сусідського сараю побачив чоловічий силует, в руках у якого було декілька курей. Господар дачі взяв карабін, що був у нього, й підійшов ближче до злодія, але викрадача «це аніскільки не налякало, він навіть не подумав піти з чужої території й почав чинити опір», повідомив І.ГНУТОВ. І додав: «За словами затриманого, він спочатку зробив попереджувальний постріл у повітря, а після - по ногах злодія. Побачивши, що людина впала на землю, власник дачі зайшов у будинок за медикаментами, щоб надати першу допомогу, але, повернувшись на місце події, зрозумів, що від отриманих травм злодій помер».

Злякавшись відповідальності за скоєне, дачник перетягнув тіло в покинутий двір неподалік і скинув його в траншею, а через декілька днів закопав труп.

«Він закопав тіло, - розповів начальник Калінінського райвідділу, – проте, це не допомогло позбавитися мук совісті. В результаті, чоловік добровільно прийшов до міліції й написав «явку з повинною».

І.ГНУТОВ зазначив, що за місцем проживання підозрюваний характеризується позитивно, його карабін був зареєстрований за всіма правилами.

«На даний момент порушено кримінальну справу за умисне вбивство, хоча я не виключаю, що її може бути перекваліфіковано на 124 статтю Кримінального кодексу України - «Умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень при перевищенні меж необхідної самооборони», - зазначив правоохоронець.