Рівненщина: Януковича чекають у військовому госпіталі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні здійснить робочу поїздку на Рівненщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у відкритті фізіотерапевтичного корпусу комунального закладу «Обласний госпіталь для інвалідів війни» (смт. Клевань).

Президент України також ознайомиться з ходом реалізації третього проекту «Ремонт автомобільної дороги «Київ - Чоп» та прийняття в експлуатацію ділянки автодороги.

Крім того, під головуванням В.ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Регіонального комітету з економічних реформ.