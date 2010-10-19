Президент відвідав госпіталь для ветеранів

У смт Клевань Рівненської області Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ узяв участь у церемонії відкриття фізіотерапевтичного корпусу комунального закладу «Рівненський обласний госпіталь для інвалідів війни».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У своєму вітальному слові В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що турбота про ветеранів є «святим обов’язком держави та суспільства». Він також зазначив, що нинішнє покоління українців у вічному боргу перед ветеранами Великої Вітчизняної війни. «Низький вам уклін. Ми зробимо все, щоб ваше життя покращувалося з року в рік», – наголосив Президент.

У своєму виступі глава держави також відзначив, що на сьогодні ситуація в Україні стабілізувалася, спостерігаються тенденції до економічного зростання. Зокрема, ріст ВВП склав близько 5%. «Наша економіка демонструє позитивний результат», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Під час заходу Президент повідомив, що сьогодні на Рівненщині він має намір відкрити ділянку дороги «Київ-Чоп», яку почали будувати ще у 2007 році. Глава держави підкреслив, що загалом у 2010 році буде відремонтовано та побудовано приблизно у 7 разів більше доріг, ніж торік.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна ще не повністю подолала негативні наслідки фінансової кризи, і зараз активно працює над цим. ВІн, зокрема, відзначив, що зростають золотовалютні резерви НБУ, які фактично є «стратегічним запасом» для захисту національної економіки.

«Ви у своєму житті багато часу приділили відновленню країни після важкої війни, будівництву нової держави», – сказав Президент, виступаючи перед ветеранами, відзначивши, що зараз цю естафету прийняло молодше покоління.

«Ми в жодному разі не повинні вас підвести. Саме наше покоління несе відповідальність перед вами, старшим поколінням, і перед поколіннями майбутніми», – додав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави вручив начальникові госпіталю «Сертифікат на систему ультразвукової діагностики». Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ вручив ключі та документи на автомобілі ветеранам Великої Вітчизняної війни.

Після перерізання символічної стрічки глава держави оглянув фізіотерапевтичний корпус, зокрема, басейн, ванни для підводного масажу та інші оздоровчі кабінети водолікарні.

Президент ознайомився з умовами перебування у госпіталі та поспілкувався з ветеранами.