Запоріжжя: двоє людей отруїлися чадним газом

У Запорізькій області внаслідок отруєння чадним газом загинуло двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Запорізькій області, повідомлення про загибель людей надійшло напередодні вдень від чергового Михайлівського райвідділу внутрішніх справ.

"Черговий повідомив, що в смт Пришиб стався нещасний випадок: у власному гаражі в автомобілі «ВАЗ-2103» знайдені тіла 30-річного чоловіка і 16-річної місцевої жительки без ознак життя", - повідомили ГУ МЧС в Запоріжжі.

За попередніми даними оперативно-слідчої групи, їхня смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.

Підрозділи МНС не залучалися.