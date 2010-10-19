Головний санітарний лікар Волині привселюдно щепився від грипу

Головному санітарному лікарю Волинської області Наталії Янко 18 жовтня у присутності журналістів медики зробили щеплення від грипу.

Під час прес-конференції Янко повідомила, що її перед цим оглянув лікар, адже робити щеплення можна лише після медобстеження.

До овального залу облдержадміністрації наприкінці заходу зайшли медики із сумкою-холодильником, у якій було все, що необхідне, аби зробити щеплення.

Перед тим, як вводити вакцину, медик поставив Янко ряд питань. Зокрема цікавився, чи часто вона хворіє на ГРВІ, як ставиться до щеплень тощо. Відповіді занотовував у відповідний бланк.

Потому медсестра зробила щеплення.

Таким чином, каже Янко, вона хотіла продемонструвати, що щеплень боятися не потрібно, і закликала щеплюватися усіх волинян.

Загалом серед населення лише одиниці зголошуються добровільно вакцинуватися від грипу, повідомив головний лікар Луцької міської поліклініки №1.

volynnews.com