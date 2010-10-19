Волинь забезпечена вакциною проти грипу

На Волині усі медустанови забезпечені вакциною проти грипу та противірусними препаратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції щодо імунізації населення області повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор ВАЩЕНЮК.

Як розповіла головний державний санітарний лікар області Наталія ЯНКО, за даними ВООЗ в нинішній епідеміологічний сезон прогнозується циркуляція двох видів вірусу А (один з них пандемічний) та вірусу грипу В (Бризбен), яким властиве швидке епідемічне поширення та тяжкий перебіг хвороб переважно у молодих людей. І, як наголошують медики, захиститися у цьому випадку можна лише шляхом проведення вакцинації.

При цьому Н.ЯНКО зауважила, що першочергово щеплення необхідно зробити вразливим верствам населення - дітям з дитбудинків та інтернатів, а також людям похилого віку. На ці цілі з обласного бюджету передбачено 140 тис. грн. Одна вакцинація коштує понад 60 грн. Нині в області за рахунок місцевих бюджетів прищеплено 135 осіб.