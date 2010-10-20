Волинь: в одному з районів перевищено епідпоріг щодо грипу

У Ківерцівському районі Волинської області перевищено епідпоріг захворюваності на грип. За останніми даними, кількість хворих там становить 71,6 при визначеному для цього району епідпорозі 68 на 10 тисяч населення. Про це сьогодні УНІАН повідомила завідувач епідеміологічного відділу Волинської обласної санепідстанції Наталія ГАЦИК.

Також вона зазначила, що загалом в області показник захворюваності на сьогодні становить 40,68 на 10 тисяч населення, тоді як епідпоріг для Волині - 75,5. Минулого тижня показник захворюваності становив 35,6. Відтак, спостерігається поступове збільшення кількості хворих на ГРЗ.

Загалом зафіксовано понад 4 тисячі хворих на гострі респіраторні інфекції. Крім того в області зафіксовано 3 випадки грипу, повідомила епідеміолог.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року цьогорічні показники дещо вищі, проте про подальші прогнози говорити поки не доводиться, зауважила Н.ГАЦИК.