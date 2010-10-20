На Черкащині в жатці комбайну загинула жінка

Неподалік села Аврамівка Монастирищенському районі Черкаської області 64-річна жінка загинула в жатці комбайну під час збирання кукурудзи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, трагедія сталася 18 жовтня. Польові роботи зі збирання кукурудзи проводилися в темний час доби на полі, яке належить ТОВ «Агровіт». Близько 19 години до жатки комбайну JOHN DEERE, під керуванням 36-річного комбайнера потрапила 64-річна місцева жителька. Внаслідок отриманих травм пенсіонерка загинула на місці пригоди. Зараз з`ясовуються усі обставини трагедії.

З початку року в Черкаській області зареєстровано 26 випадків невиробничого травматизму внаслідок яких 16 осіб загинуло, 24 особи були травмовані.