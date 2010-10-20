Київщина: засуджено головного лікаря СЕС зони відчуження

На Київщині за привласнення понад 80 тис. грн. бюджетних коштів засуджено головного лікаря Санітарно-епідеміологічної станції Чорнобильської зони відчуження.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Київській області, за матеріалами УСБУ Прип’ятською спеціальною прокуратурою у березні цього року було порушено кримінальну справу за фактом привласнення понад 80 тис. грн. бюджетних коштів, призначених на забезпечення діяльності державної установи – СЕС зони відчуження.

У ході слідства встановлено, що протягом останніх трьох років головний державний санітарний лікар СЕС зони відчуження за рахунок державних коштів оформлювались на посади медичного та обслуговуючого персоналу неіснуючих осіб. Їх "заробітну плату" та передбачені державою компенсації за роботу на забрудненій території привласнювались керівництвом СЕС.

Вироком суду посадовця визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (розтрата майна в особливо великих розмірах) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. За вчинений злочин підсудному призначено 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 3 роки.