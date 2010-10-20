На Прикарпатті відкрито Центр гемодіалізу

У Рогатинській центральній районній лікарні Івано-Франківської області відкрито Центр гемодіалізу, обладнаний двома апаратами «Штучна нирка».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадмінгістрації.

У відкритті взяли участь голова ОДА Михайло ВИШИВАНЮК та керівники району.

За словами головного лікаря Рогатинської ЦРЛ Івана МАСЛЯНКА, нині «маємо 10 хворих, які потребують лікування саме гемодіалізом». Він також зауважив, що до Рогатина «будуть приїжджати пацієнти з Галича, а також Перемишлян, Бережан Тернопільської області, адже там досі нічого подібного немає».

На відкритті центру наголошувалося, що лікування хворі отримуватимуть безкоштовно. Одна установка «Штучна нирка» коштує 40 тис. дол. Кошти на придбання двох установок надійшли з державного бюджету. У Рогатинській ЦРЛ є всі умови, щоб підключити ще три штучні нирки.

«Після Рогатина Центри гемодіалізу плануємо відкрити в усіх райцентрах області», - наголосив М.ВИШИВАНЮК.

Довідка УНІАН. В Івано-Франківській області, за інформацією головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 240 хворих потребують лікування апаратом «Штучна нирка».