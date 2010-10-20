У Дніпропетровську джип на смерть збив 3-х жінок
15:12, 20 жовтня 2010Новини регіонів
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На пішохідному переході...
У Дніпропетровську водій на джипі «Тойота-Прадо» сьогодні о 6.40 на смерть збив трьох жінок, що чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.
Пізніше співробітники ДАІ у дворах знайшли покинутий автомобіль. Водія, який керував іномаркою, ще не знайдено.
Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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