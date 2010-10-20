У Дніпропетровську джип на смерть збив 3-х жінок

У Дніпропетровську водій на джипі «Тойота-Прадо» сьогодні о 6.40 на смерть збив трьох жінок, що чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Пізніше співробітники ДАІ у дворах знайшли покинутий автомобіль. Водія, який керував іномаркою, ще не знайдено.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).