Водій автобуса "під кайфом" віз 11 пасажирів...

Співробітники Державтоінспекції у Криму на автодорозі Харків – Ялта затримали водія рейсового автобуса за маршрутом "Сімферополь - Джанкой" у стані наркотичного сп’яніння.

Як повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ, при спілкуванні з водієм інспектори ДАІ звернули увагу на його дивну поведінку. Запідозривши, що водій напідпитку, працівники ДАІ відправили його до районної лікарні на медичний огляд. Виявилось, що водій перевозив 11 пасажирів, перебуваючи під впливом марихуани. Триває розслідування цієї.