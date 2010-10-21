Луганщина: через пустощі з вогнем згоріли двоє дітей - 3 та 2 років
09:09, 21 жовтня 2010Новини регіонів
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У приватному будинку
У м. Красний Луч Луганської області в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 дитини (2007 та 2008 р.н.).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем.
Всього протягом доби на території України зареєстровано 118 пожеж, на яких виявлено тіла 6 загиблих осіб.
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