У Миколаєві затримали групу наркодилерів

Херсонські правоохоронці затримали у Миколаєві групу наркодилерів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВС в Херсонській області, злочинна група постачала героїн до Херсона.

До складу групи входили троє жінок та молодий чоловік-наркоман.

Злочинців упіймали в Миколаєві під час передачі нової партії героїну. Ціна вилученого героїну, за приблизними підрахунками, становить близько 50 тис. грн.

Міліціонери встановили, що групою керувала громадянка Росії, яка проживає у Кіровограді. Інші учасники мешкали в Херсоні. Зловмисники щотижня змінювали місце проживання й номера телефонів.

Обов’язки членів групи були чітко розподілені. Росіянка організовувала роботу і постачала наркотики, дві її подруги збували товар, а син однієї з них виконував роль охоронця. Він також займався залученням нових клієнтів. За такою схемою вони працювали з лютого 2010 року.

Ще у травні 2010 року працівники УБОЗ отримали інформацію щодо цього угруповання. Для викриття злочинців одразу ж була створена оперативна група у складі 15 правоохоронців, яким знадобилося 5 місяців, щоб відстежити схему роботи злочинців та задокументувати їхню діяльність.

Обвинуваченим у торгівлі героїном загрожує ув’язнення строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.